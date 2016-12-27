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"Анжи": из-за финансовых трудностей клубу необходимо продать ведущих игроков

"Анжи" на своем официальном сайте опубликовал обращение к болельщикам.

"Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что по ряду объективных причин, в том числе финансового характера, "Анжи" вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В этой связи мы стоим перед необходимостью осуществить продажу ведущих игроков.

Не только "Анжи", но и ряд других спортивных клубов испытывают сегодня финансовые и иные трудности. Просим вас с пониманием отнестись к происходящим переменам и не связывать их с отказом акционера или руководства дальше развивать "Анжи". О всех состоявшихся трансферах сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.
Теги: Анжи
Сегодня, 18:13
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3
(1)
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 18:37) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Очередная новая история))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 18:21) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Беришу взяли..?
Регистрация: 14.12.2011
№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 18:16) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Анжи, Томь, кто следующий?


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найду
Регистрация: 13.04.2008
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