Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
14:23
Миха Мевля: после победы над "Баварией" СМИ сошли с ума, все хотели взять у меня интервью (видео) (1)
Миха Мевля: после победы над "Баварией" СМИ сошли с ума, все хотели взять у меня интервью (видео) (1)
13:53
Андрей Червиченко: Кокорина в приличном европейском клубе уже давно посадили бы на скамейку (6)
Андрей Червиченко: Кокорина в приличном европейском клубе уже давно посадили бы на скамейку (6)
"Анжи": из-за финансовых трудностей клубу необходимо продать ведущих игроков
"Анжи" на своем официальном сайте опубликовал обращение к болельщикам.
"Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что по ряду объективных причин, в том числе финансового характера, "Анжи" вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В этой связи мы стоим перед необходимостью осуществить продажу ведущих игроков.
Не только "Анжи", но и ряд других спортивных клубов испытывают сегодня финансовые и иные трудности. Просим вас с пониманием отнестись к происходящим переменам и не связывать их с отказом акционера или руководства дальше развивать "Анжи". О всех состоявшихся трансферах сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.
"Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что по ряду объективных причин, в том числе финансового характера, "Анжи" вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В этой связи мы стоим перед необходимостью осуществить продажу ведущих игроков.
Не только "Анжи", но и ряд других спортивных клубов испытывают сегодня финансовые и иные трудности. Просим вас с пониманием отнестись к происходящим переменам и не связывать их с отказом акционера или руководства дальше развивать "Анжи". О всех состоявшихся трансферах сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.