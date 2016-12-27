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"Ювентус" летом предпримет попытку заполучить Хамеса Родригеса

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес в летнее трансферное окно может покинуть клуб, сообщает Il Corriere Dello Sport.

В услугах колумбийца заинтересован туринский "Ювентус". Итальянцы были не прочь заполучить игрока уже зимой, но "сливочные" отказались его отпускать. Футболист получает крайне мало игровой практики, несмотря на то, что ему нравится в Мадриде.
Теги: Родригес Ювентус Реал Трансферы
Сегодня, 20:17
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