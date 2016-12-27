Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
14:23
Миха Мевля: после победы над "Баварией" СМИ сошли с ума, все хотели взять у меня интервью (видео) (1)
Миха Мевля: после победы над "Баварией" СМИ сошли с ума, все хотели взять у меня интервью (видео) (1)
13:53
Андрей Червиченко: Кокорина в приличном европейском клубе уже давно посадили бы на скамейку (8)
Андрей Червиченко: Кокорина в приличном европейском клубе уже давно посадили бы на скамейку (8)
Райан Шоукросс: "Сток Сити" способен отобрать очки у "Челси" и "Ливерпуля"
Защитник "Сток Сити" Райан Шоукросс заявил, что "гончарам" по силам отобрать очки у "Челси" и "Ливерпуля" в предстоящих матчах чемпионата Англии.
"В ближайшее время мы пройдём проверку против самых лучших футболистов чемпионата Англии. Нам предстоят два сложнейших матча против "Челси" и "Ливерпуля", но мы знаем, что способны показать хороший футбол и отобрать очки у лидеров", - цитирует англичанина официальный сайт команды.
"В ближайшее время мы пройдём проверку против самых лучших футболистов чемпионата Англии. Нам предстоят два сложнейших матча против "Челси" и "Ливерпуля", но мы знаем, что способны показать хороший футбол и отобрать очки у лидеров", - цитирует англичанина официальный сайт команды.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.