Райан Шоукросс: "Сток Сити" способен отобрать очки у "Челси" и "Ливерпуля"

Защитник "Сток Сити" Райан Шоукросс заявил, что "гончарам" по силам отобрать очки у "Челси" и "Ливерпуля" в предстоящих матчах чемпионата Англии.



"В ближайшее время мы пройдём проверку против самых лучших футболистов чемпионата Англии. Нам предстоят два сложнейших матча против "Челси" и "Ливерпуля", но мы знаем, что способны показать хороший футбол и отобрать очки у лидеров", - цитирует англичанина официальный сайт команды.