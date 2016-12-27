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Райан Шоукросс: "Сток Сити" способен отобрать очки у "Челси" и "Ливерпуля"

Защитник "Сток Сити" Райан Шоукросс заявил, что "гончарам" по силам отобрать очки у "Челси" и "Ливерпуля" в предстоящих матчах чемпионата Англии.

"В ближайшее время мы пройдём проверку против самых лучших футболистов чемпионата Англии. Нам предстоят два сложнейших матча против "Челси" и "Ливерпуля", но мы знаем, что способны показать хороший футбол и отобрать очки у лидеров", - цитирует англичанина официальный сайт команды.
Теги: Сток Сити Челси Ливерпуль
Сегодня, 20:25
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№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 20:40) #
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Болеет за:
«Зенит»
у Ливера-пожалуйста,отбирайте!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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