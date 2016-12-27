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Мирча Луческу: предпочитаю старательных игроков-трудяг, а не футболистов с огромной зарплатой и капризами (11)
"Ливерпуль" с крупным счетом переиграл "Сток Сити"
В игре 18-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" одержал волевую победу над "Стоук Сити" – 4:1.
Чемпионат Англии
18 тур
"Ливерпуль" - "Сток Сити" 4:1
Гол: Уолтерс, 17, Лаллана, 36, Фирмино, 44, Имбуле, 61 (пен.), Старридж, 74
"Ливерпуль": Миньоле - Ловрен, Клаван, Клайн, Милнер - Вейналдум, Хендерсон, Мане, Лаллана, (Джан, 71), Фирмино, (Морено, 82), - Ориги, (Старридж, 73).
"Сток Сити": Грант - Шоукросс, Питерс, Джонсон, Мартинс Инди - Уилан, (Собхи, 69), Имбуле, Аллен - Диуф, (Афеллай, 77), Крауч, (Бони, 87), Уолтерс.
Предупреждения: Аллен, 37
Чемпионат Англии
18 тур
"Ливерпуль" - "Сток Сити" 4:1
Гол: Уолтерс, 17, Лаллана, 36, Фирмино, 44, Имбуле, 61 (пен.), Старридж, 74
"Ливерпуль": Миньоле - Ловрен, Клаван, Клайн, Милнер - Вейналдум, Хендерсон, Мане, Лаллана, (Джан, 71), Фирмино, (Морено, 82), - Ориги, (Старридж, 73).
"Сток Сити": Грант - Шоукросс, Питерс, Джонсон, Мартинс Инди - Уилан, (Собхи, 69), Имбуле, Аллен - Диуф, (Афеллай, 77), Крауч, (Бони, 87), Уолтерс.
Предупреждения: Аллен, 37
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