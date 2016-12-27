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"Ливерпуль" с крупным счетом переиграл "Сток Сити"

В игре 18-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" одержал волевую победу над "Стоук Сити" – 4:1.

Чемпионат Англии

18 тур

"Ливерпуль" - "Сток Сити" 4:1

Гол: Уолтерс, 17, Лаллана, 36, Фирмино, 44, Имбуле, 61 (пен.), Старридж, 74

"Ливерпуль": Миньоле - Ловрен, Клаван, Клайн, Милнер - Вейналдум, Хендерсон, Мане, Лаллана, (Джан, 71), Фирмино, (Морено, 82), - Ориги, (Старридж, 73).

"Сток Сити": Грант - Шоукросс, Питерс, Джонсон, Мартинс Инди - Уилан, (Собхи, 69), Имбуле, Аллен - Диуф, (Афеллай, 77), Крауч, (Бони, 87), Уолтерс.

Предупреждения: Аллен, 37
Теги: Ливерпуль Сток Сити
Сегодня, 22:14
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