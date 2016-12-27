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Йерай Альварес успешно прооперирован по поводу рака яичек

Защитник "Атлетика" Йерай Альварес успешно перенес операцию по поводу рака яичек, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что рак у 21-летнего защитника нашли всего несколько дней назад, но с операцией решили не тянуть. Сегодня футболист перенес операцию по удалению пораженного яичка, которая завершилась успешно. Сроки восстановления оборонца пока что не называются.
Теги: Атлетик
Сегодня, 22:19
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(1)
№1 Написал: HNAPSSS СПб (Сегодня, 22:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
Зачем это афишировать!
Регистрация: 12.08.2009
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