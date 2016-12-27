Йерай Альварес успешно прооперирован по поводу рака яичек

Защитник "Атлетика" Йерай Альварес успешно перенес операцию по поводу рака яичек, сообщает официальный сайт клуба.



Напомним, что рак у 21-летнего защитника нашли всего несколько дней назад, но с операцией решили не тянуть. Сегодня футболист перенес операцию по удалению пораженного яичка, которая завершилась успешно. Сроки восстановления оборонца пока что не называются.