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Йерай Альварес успешно прооперирован по поводу рака яичек
Защитник "Атлетика" Йерай Альварес успешно перенес операцию по поводу рака яичек, сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, что рак у 21-летнего защитника нашли всего несколько дней назад, но с операцией решили не тянуть. Сегодня футболист перенес операцию по удалению пораженного яичка, которая завершилась успешно. Сроки восстановления оборонца пока что не называются.
Напомним, что рак у 21-летнего защитника нашли всего несколько дней назад, но с операцией решили не тянуть. Сегодня футболист перенес операцию по удалению пораженного яичка, которая завершилась успешно. Сроки восстановления оборонца пока что не называются.
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