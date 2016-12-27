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Антонио Кандрева: Лига чемпионов – основная цель "Интера"

Полузащитник "Интера" Антонио Кандрева поделился мнением о результатах команды в чемпионате Италии.

"Мы не может быть удовлетворены текущим положением дел. В начале сезона у нас было много проблем, но это только наша вина. Лига чемпионов – наша основная цель. Нам надо тянуться к вершине", — цитирует Кандреву Football Italia.
Теги: Кандрева Интер
Сегодня, 22:41
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