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Мирча Луческу: предпочитаю старательных игроков-трудяг, а не футболистов с огромной зарплатой и капризами (11)
Антонио Кандрева: Лига чемпионов – основная цель "Интера"
Полузащитник "Интера" Антонио Кандрева поделился мнением о результатах команды в чемпионате Италии.
"Мы не может быть удовлетворены текущим положением дел. В начале сезона у нас было много проблем, но это только наша вина. Лига чемпионов – наша основная цель. Нам надо тянуться к вершине", — цитирует Кандреву Football Italia.
"Мы не может быть удовлетворены текущим положением дел. В начале сезона у нас было много проблем, но это только наша вина. Лига чемпионов – наша основная цель. Нам надо тянуться к вершине", — цитирует Кандреву Football Italia.
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