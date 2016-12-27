Антонио Кандрева: Лига чемпионов – основная цель "Интера"

Полузащитник "Интера" Антонио Кандрева поделился мнением о результатах команды в чемпионате Италии.



"Мы не может быть удовлетворены текущим положением дел. В начале сезона у нас было много проблем, но это только наша вина. Лига чемпионов – наша основная цель. Нам надо тянуться к вершине", — цитирует Кандреву Football Italia.