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Мирча Луческу: предпочитаю старательных игроков-трудяг, а не футболистов с огромной зарплатой и капризами

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заявил, что игрокам с огромной зарплатой и капризами предпочитает трудяг.

"Я предпочёл бы не иметь в составе игроков, которые много чего выиграли, но уже не соответствуют высокому уровню и могут навредить команде. Я предпочитаю старательных игроков-трудяг, которые отдают все силы на поле, а не футболистов с огромной зарплатой и капризами. Важна коллективная дисциплина", - цитирует Луческу Dolce Sport.
Теги: Зенит Луческу
Сегодня, 23:00
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11
(2)
№11 Написал: rooiwit (Сегодня, 23:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
Цитата: rooiwit
Слушай иди лучше нам борща Спартаковского свари

Ваш суп из поросячих салуп.....борща ему) иди в лохань свою рылом убейся.....

smiley Весной вы хлебнете супа из поросячих салуп,а мы молча пойдем кушать вкусный Спартаковский борщик:)
Регистрация: 22.12.2016
№10 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 23:43) #
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Цитата: боря888
В тебя ведь никто не тыкает пальцем, что ты всю жизнь - Фёклович
Бывает, что и у Фёклы есть зачатки мозга


У тебя либо с чтением, либо с логикой, либо и с тем, и другим проблемы.
Причём здесь наличие "зачатков мозга" и умение готовить? flushed

А-а-а-а!
Понял-понял!!!
Ты тоже - "жертва ЕГЭ"! laughing
Регистрация: 6.08.2008
№9 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 23:41) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: rooiwit
Слушай иди лучше нам борща Спартаковского свари

Ваш суп из поросячих салуп.....борща ему) иди в лохань свою рылом убейся.....
Регистрация: 24.04.2009
№8 Написал: боря888 (Сегодня, 23:37) #
  • +1
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Цитата: syamtomov
А ещё - "Протопоповна

В тебя ведь никто не тыкает пальцем, что ты всю жизнь - Фёклович
Бывает, что и у Фёклы есть зачатки мозга
Регистрация: 21.12.2016
№7 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 23:35) #
  • -3
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Цитата: luiza-protopopova
Я тебе такой борщ сварю. что ты не рад будешь. Так поперчю. что болеть не сможешь за свой хреновый Спартак. ВОТ ТАК, ПОНЯТНО?

Так ты у нас не кулинар ни разу?
О-о-о-о!
А ещё - "Протопоповна". smirk laughing


А что, по существу нечего ответить?
Словарного запаса не хватает? laughing
Книжки, лучше классику, читай.
Или ты их на самокрутки уже все пустила?
Регистрация: 6.08.2008
№6 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 23:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rooiwit
Слушай иди лучше нам борща Спартаковского свари

У них фирменые блюда другие... Ну там, из плесени кисель - чай не пробовал досель? smile Любят заячий помет - он ядреный, он проймет


--------------------
And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№5 Написал: luiza-protopopova (Сегодня, 23:27) #
  • 0
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syamtomov,
Я тебе такой борщ сварю. что ты не рад будешь. Так поперчю. что болеть не сможешь за свой хреновый Спартак. ВОТ ТАК, ПОНЯТНО?
Регистрация: 20.08.2016
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 23:22) #
  • -5
  •  (9)

Цитата: rooiwit
Цитата: luiza-protopopova
Слушай из Мурманска, угомонись. Сколько можно? Болей за свой Спартак и сиди тихо.

Слушай иди лучше нам борща Спартаковского свари

Или по ночам Зенит-арену достраивать: сэкономить государственные денежки - долг каждого человека, переживающего за Зенит.
Всё от него польза будет. smile
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: rooiwit (Сегодня, 23:19) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: luiza-protopopova
Слушай из Мурманска, угомонись. Сколько можно? Болей за свой Спартак и сиди тихо.

Слушай иди лучше нам борща Спартаковского свари
Регистрация: 22.12.2016
№2 Написал: luiza-protopopova (Сегодня, 23:16) #
  • +1
  •  (11)

Слушай из Мурманска, угомонись. Сколько можно? Болей за свой Спартак и сиди тихо.
Регистрация: 20.08.2016
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 23:04) #
  • -5
  •  (15)

Тоже мне - Америку открыл! smile
А кто ТАКИХ не предпочитает-то? flushed
Регистрация: 6.08.2008
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