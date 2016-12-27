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Защитник сборной Албании перешел в "Гамбург"

Защитник сборной Албании и "Кёльна" Мерджим Маврай стал игроком "Гамбурга", сообщает официальный сайт последних.

Футболист подписал трёхлетний контракт с "Гамбургом". По данным СМИ, трансфер игрока обошёлся клубу почти в 2 миллиона евро.
Теги: Кельн Гамбург Трансферы
Сегодня, 23:08
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