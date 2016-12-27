Защитник сборной Албании перешел в "Гамбург"

Защитник сборной Албании и "Кёльна" Мерджим Маврай стал игроком "Гамбурга", сообщает официальный сайт последних.



Футболист подписал трёхлетний контракт с "Гамбургом". По данным СМИ, трансфер игрока обошёлся клубу почти в 2 миллиона евро.