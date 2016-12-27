"Астон Вилла" не собирается продавать Жордана Амави

Владелец "Астон Виллы" Тони Цзяньтун Ся заявил, что возможный трансфер защитника команды Жордана Амави в "Марсель" за 10 миллионов евро - слухи.



"Не верьте слухам. Мы отклонили предложение в размере 25 миллионов евро за Амави. Он останется в "Астон Вилле", чтобы продолжать расти", - написал Ся в на своей странице в Твиттере.