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"Астон Вилла" не собирается продавать Жордана Амави

Владелец "Астон Виллы" Тони Цзяньтун Ся заявил, что возможный трансфер защитника команды Жордана Амави в "Марсель" за 10 миллионов евро - слухи.

"Не верьте слухам. Мы отклонили предложение в размере 25 миллионов евро за Амави. Он останется в "Астон Вилле", чтобы продолжать расти", - написал Ся в на своей странице в Твиттере.
Теги: Астон Вилла
Сегодня, 23:18
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