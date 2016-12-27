Уэйн Руни, скорее всего, пропустит матч с "Мидлсбро"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни из-за травмы бедра, скорее всего, пропустит еще один матч в чемпионате Англии против "Мидлсбро", информирует пресс-служба клуба.



"Честно говоря, не думаю, что Руни сыграет с "Мидлсбро". Я бы очень этого хотел, ведь Уэйн из той категории футболистов, которых я всегда хотел бы видеть на поле, но сейчас я сильно сомневаюсь. Надо последить за ходом восстановления", - сказал главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью.