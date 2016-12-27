Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
23:00
Мирча Луческу: предпочитаю старательных игроков-трудяг, а не футболистов с огромной зарплатой и капризами (11)
Мирча Луческу: предпочитаю старательных игроков-трудяг, а не футболистов с огромной зарплатой и капризами (11)
Уэйн Руни, скорее всего, пропустит матч с "Мидлсбро"
Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни из-за травмы бедра, скорее всего, пропустит еще один матч в чемпионате Англии против "Мидлсбро", информирует пресс-служба клуба.
"Честно говоря, не думаю, что Руни сыграет с "Мидлсбро". Я бы очень этого хотел, ведь Уэйн из той категории футболистов, которых я всегда хотел бы видеть на поле, но сейчас я сильно сомневаюсь. Надо последить за ходом восстановления", - сказал главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью.
"Честно говоря, не думаю, что Руни сыграет с "Мидлсбро". Я бы очень этого хотел, ведь Уэйн из той категории футболистов, которых я всегда хотел бы видеть на поле, но сейчас я сильно сомневаюсь. Надо последить за ходом восстановления", - сказал главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.