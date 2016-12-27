"Барселона" хочет продлить контракт с Луисом Энрике

"Барселона" намерена продлить соглашение с главным тренером команды Луисом Энрике, информирует Sport.es.



Действующий контракт специалиста с каталонским клубом рассчитан до конца сезона-2016/2017. Переговоры о продлении соглашения начнутся весной.