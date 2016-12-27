Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Барселона" хочет продлить контракт с Луисом Энрике

"Барселона" намерена продлить соглашение с главным тренером команды Луисом Энрике, информирует Sport.es.

Действующий контракт специалиста с каталонским клубом рассчитан до конца сезона-2016/2017. Переговоры о продлении соглашения начнутся весной.
Теги: Энрике Барселона
Вчера, 23:51
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.