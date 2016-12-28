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Мирча Луческу: к весне я жду экстраординарного Дзюбу

Главный тренер "Зенита" рассказал о своих ожиданиях от нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы.

"С ним никакой проблемы. Он начал чемпионат травмированным, поэтому его потенциал пока непонятен - он ни разу не чувствовал себя на все 100. Но для нас было важно, что даже в таком состоянии он продолжил играть.

В целом это отличный парень, который очень важен для нашего коллектива и атмосферы в нем. Но я думаю, что на данный момент он не раскрылся даже на 50%. К весне я жду экстраординарного Дзюбу", - цитирует Луческу официальный сайт "Зенита".
Теги: Луческу Дзюба Зенит
Сегодня, 00:34
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14
(3)
№14 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 01:23) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ординарный Дзюба - это когда он тырит кошельки по раздевалкам, шарахается с Орзул, на которой пробу ставить негде или пристает к Ибрагимовичу, размахивая нижним бельем и упорно пытаясь первому второе подарить... Экстроординарную Дзюбу тогда не во всякий дурдом возьмут


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№13 Написал: Tofik Москва (Сегодня, 01:22) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: боря888
Мы будем ждать радости от игры Дзюбы

Да уж... ну если что, вазелин знаешь у кого спросить.

Глупыш, если ваш цыган сделает из Дзюбы что-то экстраординарное, я первый скажу что Артему раньше просто не везло с тренерами.

Радости он ждет.... откуда вы такие беретесь то....

Цитата: utekay
колья осиновые вбивать в них чтоли

Из экстраординарной деревяхи собрался строгать?... Чего это мы не можем по нашему отбро... э-э-э бывшему игрочиле пройтись?

Цитата: boicko.anat
нать в шею из ВЕЛИКОГО ЗЕНИТА. он позорит команду своей тупостью

Точно, гоните его - у вас же теперь сам Цалагов!


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Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007
№12 Написал: boicko.anat краснодарский край (Сегодня, 01:07) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
цыган уже давно устарел. полный маразматик. дзюбу надо гнать в шею из ВЕЛИКОГО ЗЕНИТА. он позорит команду своей тупостью
Регистрация: 12.03.2014
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 01:04) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Lord_Vik

пшёлнах


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№10 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:02) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Тогда надо зимой возвращать Халка.
Регистрация: 6.01.2006
№9 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 01:02) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ну.. из полена, разве что, экстраординарный буратинко получится.. smirk


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№8 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 00:57) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
колья осиновые вбивать в них чтоли

плять ты бомжара в корень попутал.
Куепутало болотное.
Про нас весь твой тренерский штаб от главного коуча до последней уборщицы в питере пистят.
Не говоря уже о Дзюбе Ломберте и Джорджевиче (плять это ваще КТО?!)
Так что колья начни вбивать в своих синебелоголубых (последнее подчеркнуть), которые про Спартак пистят в каждом вью. Затем когда всех у себя перебьешь тогда поговорим.
Кол менеджер плять нашелся тут.
Регистрация: 22.09.2007
№7 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 00:55) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: боря888
Мы будем ждать радости от игры Дзюбы
А вы будете ждать с вазелином

Вас Дзюба радует без вазелина - говорит, что вазелин вы, бомжи, не заслужили, да и вообще, вы привычные, не зря ж голубые со стажем. А нас Дзюба обрадовать не может никак - нам на него насрать. И даже когда он под насраным пропадает - нам на него насрать! laughing Но ждать му его будем с вазелиином - при встрече навазелиним черенок от швабры - и поприветствуем при помощи данного девайса дзюбу так, что черенок у него из дурацкого колпака, который он носит на башке, как всякий Буратино выйдет. Но сделаем мы это без всякой радости, но с вазелином, чтоб Гринпис не возбухал


--------------------
And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№6 Написал: боря888 (Сегодня, 00:51) #
  • -3
  •  (9)

Цитата: Tofik
Будем ждать вместе с Луческу....

Вместе с вами будем ждать -
Мы будем ждать радости от игры Дзюбы
А вы будете ждать с вазелином
Вот в чём ОГРОМНАЯ разница между нами и вами
Регистрация: 21.12.2016
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:50) #
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
и тут свиньи...да чтож такое то? confused колья осиновые вбивать в них чтоли angry


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 00:44) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
А главное СУПЕРСПРАВЕДЛИВЫХ СУДЕЙ!!!
Регистрация: 13.03.2012
№3 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 00:44) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Грибы


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№2 Написал: Tofik Москва (Сегодня, 00:43) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Экстраординарный Дзюба! Дзюба, Карл!!!!... Экстраординарный, Карл!!!!!
Я тоже хочу ЭТО увидеть. Будем ждать вместе с Луческу....


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Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007
№1 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 00:43) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
"К весне я жду экстраординарного Дзюбу"

И супермотивированного Кокошу
И супернадёжного Лодыгина
И....
И....
И....
Регистрация: 13.03.2012
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