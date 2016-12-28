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Мирча Луческу: к весне я жду экстраординарного Дзюбу
Главный тренер "Зенита" рассказал о своих ожиданиях от нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы.
"С ним никакой проблемы. Он начал чемпионат травмированным, поэтому его потенциал пока непонятен - он ни разу не чувствовал себя на все 100. Но для нас было важно, что даже в таком состоянии он продолжил играть.
В целом это отличный парень, который очень важен для нашего коллектива и атмосферы в нем. Но я думаю, что на данный момент он не раскрылся даже на 50%. К весне я жду экстраординарного Дзюбу", - цитирует Луческу официальный сайт "Зенита".
"С ним никакой проблемы. Он начал чемпионат травмированным, поэтому его потенциал пока непонятен - он ни разу не чувствовал себя на все 100. Но для нас было важно, что даже в таком состоянии он продолжил играть.
В целом это отличный парень, который очень важен для нашего коллектива и атмосферы в нем. Но я думаю, что на данный момент он не раскрылся даже на 50%. К весне я жду экстраординарного Дзюбу", - цитирует Луческу официальный сайт "Зенита".
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