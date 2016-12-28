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Александр Шикунов объяснил, почему "Ростов" получил за Ивана Новосельцева всего 8 млн рублей

Бывший вице-президент "Ростова" Александр Шикунов рассказал о деталях трансфера защитника Ивана Новосельцева в "Зенит", при которых игрок сборной России обошелся питерцам в 8 млн рублей.

"Иван сделал свой выбор. Бывают такие предложения, от которых тяжело отказаться. У него были отступные со времен "Торпедо", где была прописана такая сумма. А когда мы его брали, вообще было непонятно, заиграет ли он у нас.

Новосельцев не захотел убирать из контракта пункт об отступных. Он ведь пришел на маленькую зарплату. Можно ли было его уговорить? Сразу появился интерес у больших клубов. Игрок все понимал. Обычная рыночная ситуация.

Что я мог? Надо было дать ему зарплату уровня "Спартака" или "Зенита", - цитирует Шикунова "Чемпионат".
Теги: Шикунов Новосельцев Ростов
Сегодня, 00:39
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5
(1)
№5 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 01:02) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кепончег УЕФА
осталось понять, почему не играет

А его брали не играть, а потому, что он за Ростов забил больше Кокорина за бомжей. Опять бомжам пришлось бы за Ростовым в таблице идти


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:00) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Во, чешет.
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: Tofik Москва (Сегодня, 00:45) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
- Почему не сыграл мой козырной туз!?
- Расклад, сударь. Расклад....


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Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007
№2 Написал: боря888 (Сегодня, 00:43) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Кепончег УЕФА
осталось понять, почему не играет

Не играет потому что на рыле выросли кусты, как у чурбана - или он оно и есть
Регистрация: 21.12.2016
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 00:41) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Со всех сторон выгодная сделка, осталось понять, почему не играет


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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