Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Жулиано: с Фернандо мы соперники только во время матча

Полузащитник "Зенита" Жулиано рассказал о том, что собирает футболки своих соперников.

"Я люблю обмениваться футболками с игроками, против которых играю. У меня уже их скопилось достаточно много. Уже подумываю, чтобы выделить комнату, где бы хранились все футболки.

Самая ценная? Футболка Неймара. Кто особенно хотел обменяться со мной футболками в чемпионате России? Обычно это бразильские игроки, выступающие за другие российские команды. Например, обменялись футболками с Фернандо из "Спартака". Мы с ним познакомились в сборной Бразилии.

Мы с ним соперники только во время матча. Журналисты и руководители клубов должны это понимать. После игры надо проявлять уважение к игрокам других команд", - цитирует Жулиано "Спорт день за днем".
Теги: Жулиано Зенит
Сегодня, 00:48
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.