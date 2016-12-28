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Криштиану Роналду получил награду лучшему игроку 2016 года Globe Soccer Awards

Нападающий "Реала" португалец Криштиану Роналду удостоен награды Globe Soccer Awards как лучший футболист 2016 года.

"Реал" победил в номинации лучший футбольный клуб года. Тренером года стал работающий со сборной Португалии Фернанду Сантуш. Лучшим арбитром назван англичанин Марк Клаттенбург.

Награду лучшему президенту футбольного клуба получил Флорентино Перес из "Реала". Лучшим агентом года стал Мино Райола.

Церемония вручения призов состоялась во вторник в Дохе.

ВИДЕО - здесь

Газета.ru
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 00:53
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№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:59) #
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Заслужил заднеприводный в этом году, бесспорно. А командой года, назвал бы Лестер.
Реал как-то банально...
Регистрация: 6.01.2006
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