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Дмитрий Аленичев: пока не хочу говорить на тему моего возвращения к работе

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал о своей стажировке в "Милане".

"Да, я ездил на тренерскую стажировку. В "Милан" на две недели к Винченцо Монтелле. Особо не афиширую это, не люблю самопиар, но очень хочу учиться и совершенствоваться. Если будет возможность, обязательно поеду ещё куда-нибудь.

Хотелось посмотреть итальянский клуб изнутри. Методы Лучано Спаллетти мне известны по его работе в "Зените", поэтому я прикинул и остановил выбор на "Милане". Тем более связаться с Винченцой не составило никакого труда. Созвонился – и он сразу дал добро.

Каждый день ходил на все тренировки, все матчи. Какие-то моменты для себя из тренировочного процесса подметил. А что касается организации клубной работы, говорить об этом вообще не приходится. Все прекрасно знают, что значит "Милан".

Готов ли я сейчас вернуться к тренерской работе? Если честно, пока не хочу говорить на эти темы", - цитирует Аленичева "СЭ".
Теги: Аленичев
Сегодня, 00:57
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3
(0)
№3 Написал: Валерий Тимофеев (Сегодня, 01:51) #
  • 0
  •  (0)
online

Особо не афиширую это, не люблю самопиар, но очень хочу учиться и совершенствоваться. Если будет возможность, обязательно поеду ещё куда-нибудь.

Ещё в Туле было ясно, что к чему. Но сказать, что не готов к работе на таком уровне, Дмитрий не смог. Подумал, что на халяву проскочит?
Регистрация: 6.11.2015
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:09) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Vlad-ОБЖ 66

27 декабря, 2016 - 11:55
Хавбек "Краснодара" Торнике Окриашвили перейдет в "Спартак"



«Краснодар» и «Спартак» достигли принципиальной договоренности о переходе Окриашвили.

По данным федеральных спортивных СМИ, грузинский хавбек «Краснодара» Торнике Окриашвили пройдет медобследование в московском «Спартака» в ближайшее время.

В трансфере грузина заинтересован тренерский штаб Спартака, планирующий усилить ротацию в полузащите. Предположительный срок контракта — 2,5 года, а сумма трансфера порядка 4 млн долл.

Торнике Окриашвили официально стал игроком ФК «Краснодар» осенью этого года.


Была у спартака черная форма, пора возвращать. Очень актуальный цвет в спартаке 2017
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 01:03) #
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  •  (3)


27 декабря, 2016 - 11:55
Хавбек "Краснодара" Торнике Окриашвили перейдет в "Спартак"



«Краснодар» и «Спартак» достигли принципиальной договоренности о переходе Окриашвили.

По данным федеральных спортивных СМИ, грузинский хавбек «Краснодара» Торнике Окриашвили пройдет медобследование в московском «Спартака» в ближайшее время.

В трансфере грузина заинтересован тренерский штаб Спартака, планирующий усилить ротацию в полузащите. Предположительный срок контракта — 2,5 года, а сумма трансфера порядка 4 млн долл.

Торнике Окриашвили официально стал игроком ФК «Краснодар» осенью этого года.


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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