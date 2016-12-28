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Криштиану Роналду: кто еще сомневается во мне, "Реале" и сборной Португалии?

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал получение награды лучшему игроку года по версии Globe Soccer Awards.

"В коллективном и индивидуальном планах этот год был лучшим в моей карьере. Я выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира с "Реалом", победил на чемпионате Европы со сборной, выиграл "Золотой мяч". Не могу просить большего.

Кто еще сомневается во мне, "Реале", сборной Португалии? Я выиграл все, это был удивительный год. Должен поблагодарить своих товарищей по "Реалу" и сборной, а также тренера Сантуша, который выиграл награду лучшему тренеру", - цитирует Роналду "Газета.ru" со ссылкой на AS.
Теги: Роналду Реал Сборная Португалии
Сегодня, 01:28
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