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Мирча Луческу: считаю Жулиано игроком номер один в этом чемпионате

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу поделился впечатлениями от работы с игроками команды Жулиано и Александром Кокориным.

"Я знаю Жулиано со времен "Днепра". Он играл во всех сборных Бразилии - юниорской, молодежной, национальной. К тому же бразильцы всегда привносят в игру нотку фантазии и импровизации. Я лично приглашал его в "Зенит" и считаю Жулиано игроком номер один в этом чемпионате. Но уверен, что в дальнейшем он достигнет большего.

Кокорин? Он должен и забивать, и помогать защите. У него невероятные способности: это быстрый и сильный игрок, владеющий обеими ногами. В его игре бывают моменты, когда он расслабляется, легко теряет мяч и делает абсолютно ненужные передачи. Но потенциал у Кокорина огромный", - передает слова Луческу официальный сайт "Зенита".
Теги: Луческу Жулиано Кокорин Зенит
Сегодня, 01:32
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