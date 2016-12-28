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Дмитрий Полоз: в 2016-м году в моем саморазвитии случился огромный скачок

Нападающий "Ростова" Дмитрий Полоз поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

- Новый год? Помню, мне подарили футболку Майкла Оуэна. Он тогда еще за "Ливерпуль" играл, только начинал. Подарок сделал папа, а стоил он 350 рублей. Мне очень запомнился этот момент. На следующий год мне уже подарили маленький мячик, который сейчас пинает мой сын Матвей. После дня рождения – это был самый интересный праздник. Сладости, мандарины. Всю ночь можно было не спать, пойти покататься на санках.

- Чем вам запомнился уходящий год?

- Произошло очень много футбольных событий, например, мы вышли в Лигу чемпионов. Что касается саморазвития, то, мне кажется, что случился огромный скачок. Надеюсь, что 2017-й год будет еще лучше.

- Что хотите сказать нашим болельщикам накануне праздника?

- Спасибо вам за такую поддержку! В 2016-м году она особенно ощущалась. Вы ездили за командой в Мюнхен, Амстердам и многие другие города Европы. Мы чувствовали, что вы всегда были рядом. Хочется, чтобы в 2017-м году вы продолжали также поддерживать нас, а мы будем радовать вас еще больше.



ФК "Ростов"
Теги: Полоз Ростов
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