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"Суонси" считает кандидатуру Райана Гиггза приоритетной на пост главного тернера

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз может возглавить "Суонси Сити". Руководство "лебедей" считает кандидатуру Гиггза приоритетной и в ближайшие дни намерено провести с валлийцем переговоры.

Ранее "Суонси" уволил Боба Брэдли, который отработал с командой всего 11 матчей, с поста главного тренера. Сейчас команда занимают 19-е место в таблице АПЛ, набрав 12 очков в 18 матчах.

Газета.ru
Теги: Гиггз Суонси
Сегодня, 01:41
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