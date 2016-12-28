"Суонси" считает кандидатуру Райана Гиггза приоритетной на пост главного тернера

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз может возглавить "Суонси Сити". Руководство "лебедей" считает кандидатуру Гиггза приоритетной и в ближайшие дни намерено провести с валлийцем переговоры.Ранее "Суонси" уволил Боба Брэдли, который отработал с командой всего 11 матчей, с поста главного тренера. Сейчас команда занимают 19-е место в таблице АПЛ, набрав 12 очков в 18 матчах.