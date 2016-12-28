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"Терек" обновил дизайн своего официального сайта (фото)

"Терек" представил новый дизайн клубного сайта.

"Футбольный клуб "Терек" представляет рестайлинг официального сайта клуба. Значительным изменениям подверглась главная страница сайта, а страницы второго уровня обрели новые хэдер и футер.

Главным приоритетом при рестайлинге ставились удобство и информативность главной страницы сайта с целью доступности ее на всех современных платформах.

Работа по рестайлингу сайта в плане страниц второго уровня, а также введение нового и прогрессивного функционала на сайт, будет продолжена и в 2017 году", - сообщает пресс-служба "Терека".

"Терек" обновил дизайн своего официального сайта (фото)
Теги: Терек
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