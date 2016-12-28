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Жулиано: произнесу тост за чемпионство, но это не значит, что теперь оно придет само

Полузащитник "Зенита" Виктор Жулиано рассказал о том, какой тост произнесет на Новый год.

"Любой тост в каждый год - чтобы следующий год принёс здоровье. Это самое важное, что у нас может быть. Я всегда прошу у Господа, чтобы он благословил нашу семью и принёс ей здоровье.

Выпью ли за чемпионство? Да, этот тост я произнесу, но недостаточно только произнести тост и думать после этого, что теперь чемпионство придёт само. Нужно будет ещё как следует поработать.

Знаю ли уже, где всё это произнесу? Да, у нас уже всё запланировано. Мы поедем на пляж, недалеко от нашего города, - отдохнуть, прочистить голову и немного загореть", - цитирует Жулиано "Спорт день за днем".
Теги: Жулиано Зенит
Сегодня, 02:04
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