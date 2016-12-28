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Фернандо Кавенаги объявил о завершении карьеры

Бывший форвард "Спартака" Фернандо Кавенаги объявил о завершении карьеры, передает официальный сайт "Ривер Плейта", воспитанником которого он является.

33-летний аргентинец так и не смог оправиться от травмы колена, полученной им в феврале, из-за чего кипрский АПОЭЛ расторг с ним контракт.

Кавенаги выступал за "Спартак" с 2004 по 2007 год, забив 12 голов в 51 матчах.
Теги: Кавенаги Спартак
Сегодня, 02:31
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