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Наиль Измайлов: лидерство "Спартака" не стало сюрпризом для руководства

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов прокомментировал удачное выступление красно-белых в премьер-лиге.

"Для нас это не сюрприз. Это вписывается в стратегический план развития клуба. Согласно клубной стратегии в прошлом сезоне, нам надо было попасть в первую четвёрку. Наша цель в нынешнем чемпионате - место не ниже третьего, а в следующем сезоне мы будем ставить перед собой самую высокую задачу - выиграть золото. Хотя, конечно, будет замечательно, если это удастся уже ближайшей весной.

Поймите правильно, в идеале для нас "Спартак" всегда должен быть первым. Однако в какой-то момент мы, пытаясь определить направление развития клуба, пришли к выводу, что пятое и шестые места, которые команда занимала на протяжении последних трёх сезонов, - это объективный показатель.

В то же время, по нашему глубокому убеждению, гораздо лучше двигаться вперёд шаг за шагом, чем выиграть чемпионат и снова откатиться в середину турнирной таблицы. Подобных примеров можно привести немало в Европе, были они и в российском футболе. Мы же хотим не только оказаться наверху, но и закрепиться там", - цитирует Измайлова "Коммерсантъ".
Теги: Спартак
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