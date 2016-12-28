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Наиль Измайлов: лидерство "Спартака" не стало сюрпризом для руководства
Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов прокомментировал удачное выступление красно-белых в премьер-лиге.
"Для нас это не сюрприз. Это вписывается в стратегический план развития клуба. Согласно клубной стратегии в прошлом сезоне, нам надо было попасть в первую четвёрку. Наша цель в нынешнем чемпионате - место не ниже третьего, а в следующем сезоне мы будем ставить перед собой самую высокую задачу - выиграть золото. Хотя, конечно, будет замечательно, если это удастся уже ближайшей весной.
Поймите правильно, в идеале для нас "Спартак" всегда должен быть первым. Однако в какой-то момент мы, пытаясь определить направление развития клуба, пришли к выводу, что пятое и шестые места, которые команда занимала на протяжении последних трёх сезонов, - это объективный показатель.
В то же время, по нашему глубокому убеждению, гораздо лучше двигаться вперёд шаг за шагом, чем выиграть чемпионат и снова откатиться в середину турнирной таблицы. Подобных примеров можно привести немало в Европе, были они и в российском футболе. Мы же хотим не только оказаться наверху, но и закрепиться там", - цитирует Измайлова "Коммерсантъ".
"Для нас это не сюрприз. Это вписывается в стратегический план развития клуба. Согласно клубной стратегии в прошлом сезоне, нам надо было попасть в первую четвёрку. Наша цель в нынешнем чемпионате - место не ниже третьего, а в следующем сезоне мы будем ставить перед собой самую высокую задачу - выиграть золото. Хотя, конечно, будет замечательно, если это удастся уже ближайшей весной.
Поймите правильно, в идеале для нас "Спартак" всегда должен быть первым. Однако в какой-то момент мы, пытаясь определить направление развития клуба, пришли к выводу, что пятое и шестые места, которые команда занимала на протяжении последних трёх сезонов, - это объективный показатель.
В то же время, по нашему глубокому убеждению, гораздо лучше двигаться вперёд шаг за шагом, чем выиграть чемпионат и снова откатиться в середину турнирной таблицы. Подобных примеров можно привести немало в Европе, были они и в российском футболе. Мы же хотим не только оказаться наверху, но и закрепиться там", - цитирует Измайлова "Коммерсантъ".
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