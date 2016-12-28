Жозе Моуринью: Мхитарян понял разницу между мной и другими тренерами

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказал мнение о форварде Антони Марсьяле и полузащитнике Генрихе Мхитаряне."Каждый игрок - особенный. У меня была в этом сезоне более сложная ситуация, чем с Марсьялем, - Мхитарян. Но Генрих вел себя очень открыто и полностью понял разницу между мной и другими тренерами, с которыми он работал.Разница между требованиями АПЛ, чемпионата Украины и даже Бундеслиги - совершенно иная философия игры. И он много работал. Не играл, но много работал, чтобы попытаться достичь необходимого уровня.Я думаю, что Антони очень-очень молод, но люди забывают об этом. В прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" играл совершенно по-другому. Он в основном играл впереди. Команда много пассивно владела мячом и пыталась создать пространство для Антони. В этом сезоне ему гораздо сложнее. Ему нужно немного времени, чтобы прибавить", - сказал Моуринью.