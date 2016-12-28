Твиттер Самира Насри был взломан и удален

Аккаунт полузащитника "Севильи" Самира Насри в твиттере был взломан, после чего неизвестный комментариями оскорбил сотрудника медицинской службы, где проходил лечение игрок. Об этом сообщил сам футболист испанской "Севильи".На официальной странице француза в твиттере было опубликовано сообщение с оскорблениями сексуального характера в адрес одной из сотрудниц клиники, где недавно проходил лечебные процедуры Насри. Спустя некоторое время появились еще несколько оскорбительных комментариев, после чего футболист и сотрудники клиники опровергли всю появившуюся информацию, объявив о взломе аккаунта.Затем страница футболиста была удалена, а игрок объявил о создании новой, на которой он также сообщил о взломе и принес извинения. Он также написал, что даст объяснения ситуации в среду.