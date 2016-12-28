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Жулиано: конечно, я бы не стал отказываться от перехода в английскую премьер-лигу

Полузащитник "Зенита" Жулиано заявил, что готов перебраться в английскую премьер-лигу, несмотря на то, что там идут матчи 31 декабря и 1 января.

"Нет, конечно, я бы не стал отказываться от перехода в английскую премьер-лигу. Правда, Новый год – это важный праздник в нашей жизни. Мы встречаемся с семьями. Я провожу это время с мамой и братьями – у нас очень большая семья.

Это красивый и важный момент, который мы привыкли проводить все вместе. Поэтому, конечно, играть в Новый год я бы играл, но не знаю, каковы были бы мои чувства от этого", - цитирует Жулиано "Спорт день за днем".
Теги: Жулиано
Сегодня, 08:16
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№1 Написал: валерьяныч (Сегодня, 08:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
в зените то случайный чел.,а в апл его растопчут ненароком
Регистрация: 18.05.2014
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