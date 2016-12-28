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Александр Шикунов: у Нобоа четыре предложения, за Азмуном 6-7 зарубежных клубов бродят, смотрят

Бывший вице-президент "Ростова" Александр Шикунов рассказал об интересе различных команд к полузащитнику Кристиан Нобоа.

"В РФПЛ есть интерес к Джанаеву, Ерохину, Полозу. Что касается Европы, то Сесара Наваса в расчёт не берём: если он уйдёт от нас, то, наверное, завершит карьеру во второй испанской лиге. А у Нобоа четыре предложения – из Мексики, Катара, Китая и ОАЭ.

Всё зависит от предложения, которое поступит. Они же с каждым днём увеличиваются. До "Баварии" – одна ситуация, после "Баварии" – другая. До ПСВ – одна, после – другая.

На матч с "Андерлехтом" приехали 10 "волков" из Европы смотреть игроков. На «Аякс» – ещё больше. В Эйндховене, знаю, были скауты "Майнца", дортмундской "Боруссии"… Англичане приезжали.

6-7 зарубежных клубов бродят, смотрят на Азмуна. Есть и топ-клубы. Думаю, в январе они активизируются, тогда и начнётся горячка. Не хотелось бы обсуждать сумму, за которую "Ростов" отпустил бы его.

В контракте отступные не прописаны. Лозанна скажет, сколько мы должны заплатить "Рубину" за Сердара. Это у нас всё усложняют, а там всё просто. По бумагам посмотрят и скажут", - цитирует Шикунова "Чемпионат".
Теги: Ростов Нобоа Азмун
Сегодня, 08:21
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