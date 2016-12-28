ЦСКА рассматривает возможность приобретения Ибрагима Бальде

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
08:21
Александр Шикунов: у Нобоа четыре предложения, за Азмуном 6-7 зарубежных клубов бродят, смотрят
Александр Шикунов: у Нобоа четыре предложения, за Азмуном 6-7 зарубежных клубов бродят, смотрят
00:39
Александр Шикунов объяснил, почему "Ростов" получил за Ивана Новосельцева всего 8 млн рублей (13)
Александр Шикунов объяснил, почему "Ростов" получил за Ивана Новосельцева всего 8 млн рублей (13)
Вчера 23:08
Защитник сборной Албании перешел в "Гамбург"
Защитник сборной Албании перешел в "Гамбург"
Вчера 23:00
Мирча Луческу: предпочитаю старательных игроков-трудяг, а не футболистов с огромной зарплатой и капризами (22)
Мирча Луческу: предпочитаю старательных игроков-трудяг, а не футболистов с огромной зарплатой и капризами (22)
Вчера 22:23
Сусо: Бакка счастлив в "Милане"
Сусо: Бакка счастлив в "Милане"
Вчера 22:19
Йерай Альварес успешно прооперирован по поводу рака яичек (1)
Йерай Альварес успешно прооперирован по поводу рака яичек (1)
Вчера 21:45
Денис Глушаков: сказал Джикии, что ждём "проставы" (3)
Денис Глушаков: сказал Джикии, что ждём "проставы" (3)
Вчера 21:29
Торстен Фрингс назначен главным тренером "Дармштадта" (1)
Торстен Фрингс назначен главным тренером "Дармштадта" (1)
Вчера 21:18
Виктор Васин вернул себе свой игровой номер в ЦСКА (6)
Виктор Васин вернул себе свой игровой номер в ЦСКА (6)
Вчера 21:06
Денис Глушаков: при Каррере выучили итальянский мат (16)
Денис Глушаков: при Каррере выучили итальянский мат (16)
Вчера 20:09
СМИ: Роман Шишкин хочет уйти из "Локомотива" (9)
СМИ: Роман Шишкин хочет уйти из "Локомотива" (9)
Вчера 19:44
Ибрагим Цаллагов подписал 4-летний контракт с "Зенитом"? (36)
Ибрагим Цаллагов подписал 4-летний контракт с "Зенитом"? (36)
Вчера 19:29
Агент: Луис Адриано считает "Спартак" великим клубом (24)
Агент: Луис Адриано считает "Спартак" великим клубом (24)
Вчера 19:20
Мирча Луческу: пишут, что "Зениту" часто ставят пенальти, но мы же атакующая команда (34)
Мирча Луческу: пишут, что "Зениту" часто ставят пенальти, но мы же атакующая команда (34)
Вчера 19:08
Игорь Гуськов: "Ростов" выплатил все долги по зарплатам (3)
Игорь Гуськов: "Ростов" выплатил все долги по зарплатам (3)
Вчера 18:48
"Челси" зимой попробует подписать Наингголана (1)
"Челси" зимой попробует подписать Наингголана (1)
ЦСКА рассматривает возможность приобретения Ибрагима Бальде
ЦСКА рассматривает кандидатуру экс-форварда краснодарской "Кубани" Ибрагима Бальде, передают "Известия".
Как сообщает источник в клубе, трансфер возможен в случае ухода Ласины Траоре, с которым красно-синие планируют расстаться в ближайший дозаявочный период. Сейчас 27-летний сенегалец выступает за клуб второго французского дивизиона "Реймс".
"Неважная статистика в нынешнем сезоне вызывает недовольство у руководства французского клуба, готового отдать Бальде в аренду или расторгнуть с ним контракт, — рассказал источник. — В этом случае ЦСКА может получить его за незначительные деньги, а также договориться с Бальде о зарплате на выгодных для себя условиях. Кроме того, руководство армейцев рассчитывает, что весомым аргументом для Ибрагима станет возможность снова поработать с новым главным тренером команды Виктором Гончаренко.
Как сообщает источник в клубе, трансфер возможен в случае ухода Ласины Траоре, с которым красно-синие планируют расстаться в ближайший дозаявочный период. Сейчас 27-летний сенегалец выступает за клуб второго французского дивизиона "Реймс".
"Неважная статистика в нынешнем сезоне вызывает недовольство у руководства французского клуба, готового отдать Бальде в аренду или расторгнуть с ним контракт, — рассказал источник. — В этом случае ЦСКА может получить его за незначительные деньги, а также договориться с Бальде о зарплате на выгодных для себя условиях. Кроме того, руководство армейцев рассчитывает, что весомым аргументом для Ибрагима станет возможность снова поработать с новым главным тренером команды Виктором Гончаренко.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.