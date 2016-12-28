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ЦСКА рассматривает возможность приобретения Ибрагима Бальде

ЦСКА рассматривает кандидатуру экс-форварда краснодарской "Кубани" Ибрагима Бальде, передают "Известия".

Как сообщает источник в клубе, трансфер возможен в случае ухода Ласины Траоре, с которым красно-синие планируют расстаться в ближайший дозаявочный период. Сейчас 27-летний сенегалец выступает за клуб второго французского дивизиона "Реймс".

"Неважная статистика в нынешнем сезоне вызывает недовольство у руководства французского клуба, готового отдать Бальде в аренду или расторгнуть с ним контракт, — рассказал источник. — В этом случае ЦСКА может получить его за незначительные деньги, а также договориться с Бальде о зарплате на выгодных для себя условиях. Кроме того, руководство армейцев рассчитывает, что весомым аргументом для Ибрагима станет возможность снова поработать с новым главным тренером команды Виктором Гончаренко.
Теги: ЦСКА Бальде
Сегодня, 08:26
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 08:55) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Тот же Траоре, только в профиль.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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