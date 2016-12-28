"Лион" получит от китайских акционеров около € 100 млн

"Лион" получил первый денежный транш от китайских инвесторов. Холдинг OL Groupe, который управляет активами клуба, получил € 30 млн от компании IDG European Sports Investment, которая вошла в число акционеров "Лиона".В общей сложности "Лион" получит от китайских акционеров € 100 млн. Эта сумма будет потрачена на погашение кредиторской задолженности, оставшейся после строительства нового стадиона. После завершения всех траншей китайская компания получит 20% акций французского клуба.