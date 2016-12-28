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Мирча Луческу: для меня Россия и Украина – одна и та же страна

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу сравнил менталитет жителей России и Украины.

"После Донецка мне не было сложно адаптироваться. Россия и Украина для меня – одна и та же страна. Их разделила случайность, история. Но для моих сверстников это все бывший Советский Союз. Обычаи и жизнь здесь одни и те же, способ мышления идентичен, тип поведения - тоже.

В Петербурге я увидел город с фантастической историей. В июне, когда я только приехал, его улицы были наполнены туристами. И я с самого начала осознавал ответственность, которая заставит меня отдать абсолютно все за этот клуб и за этот город", – цитирует Луческу "Матч ТВ".
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 09:18
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7
(3)
№7 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:15) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 4 звезды
иногда человек говорит правильные слова лишь потому, что так нужно, может кто поверил, что они от "сердца", да ну..., я вас умоляю joy


А кому нужно? Ему что за эти слова зарплату увеличат или простят возможные неудачи в играх или с приобретенными игроками? Говорить то, что на самом деле думаешь, на мой взгляд, всегда перспективнее. Если, конечно, хочешь что-то обсудить, а не просто "трепать" языком от скуки.
Регистрация: 29.11.2014
№6 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 10:45) #
  • +4
  •  (8)

Цитата: utekay
Наш человек, советский

Это не советские устои. Для меня не существует таких разных людей, как украинцы, белорусы и русские: мы единый народ. У нас единая Вера и единый язык, пусть и с разными наречиями (в Архангельске, Магадане и в Ростове тоже говорят по разному). Единственно, кого не считаю соотечественниками, это западэнцы, но хочу заметить, что и на Западе Украины живёт много нашего народа, которые вынуждены сейчас это скрывать. Представьте, как это по еуропэйски: жить и скрывать свою национальность...


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№5 Написал: 4 звезды (Сегодня, 10:33) #
  • -9
  •  (9)

иногда человек говорит правильные слова лишь потому, что так нужно, может кто поверил, что они от "сердца", да ну..., я вас умоляю joy
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: safonas (Сегодня, 10:21) #
  • +4
  •  (6)

очень правильные слова... точнее не скажешь, это одна страна, один народ!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№3 Написал: nnn69 (Сегодня, 09:44) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
А так и есть. Вся история Украины - это история России. Но теперь они "в большой европейской семье".


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Любая сплетня есть просто сплетня, а сплетня, кем-либо повторяемая, невольно становится отвратительной клеветой
Регистрация: 13.03.2009
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:22) #
  • +10
  •  (16)

Мирча, для всех русских также, только укро-массоны этого не понимати или не розумиют


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:21) #
  • +10
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Наш человек, советский


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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