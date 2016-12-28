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Мирча Луческу: для меня Россия и Украина – одна и та же страна
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу сравнил менталитет жителей России и Украины.
"После Донецка мне не было сложно адаптироваться. Россия и Украина для меня – одна и та же страна. Их разделила случайность, история. Но для моих сверстников это все бывший Советский Союз. Обычаи и жизнь здесь одни и те же, способ мышления идентичен, тип поведения - тоже.
В Петербурге я увидел город с фантастической историей. В июне, когда я только приехал, его улицы были наполнены туристами. И я с самого начала осознавал ответственность, которая заставит меня отдать абсолютно все за этот клуб и за этот город", – цитирует Луческу "Матч ТВ".
"После Донецка мне не было сложно адаптироваться. Россия и Украина для меня – одна и та же страна. Их разделила случайность, история. Но для моих сверстников это все бывший Советский Союз. Обычаи и жизнь здесь одни и те же, способ мышления идентичен, тип поведения - тоже.
В Петербурге я увидел город с фантастической историей. В июне, когда я только приехал, его улицы были наполнены туристами. И я с самого начала осознавал ответственность, которая заставит меня отдать абсолютно все за этот клуб и за этот город", – цитирует Луческу "Матч ТВ".
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