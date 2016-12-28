Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Жозе Моуринью: считаю, что Погба – лучший полузащитник мира

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дал оценку игре французского полузащитника Поля Погба.

"Погба играет хорошо, и даже больше этого. Его прогресс прослеживается, думаю, в следующем сезоне он выйдет на пик формы.

Сейчас если ты не бомбардир, то не можешь выиграть "Золотой мяч", но в будущем отношение к этой награде может измениться и Поль сможет его выиграть.

Погба полузащитник, но забивает все больше голов, потому что у него есть все качества, чтобы отправлять мяч в сетку. Я считаю, что Поль – лучший полузащитник мира", - цитирует Моуринью Sky Sports.
Теги: Моуринью Погба Манчестер Юнайтед
Сегодня, 09:43
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.