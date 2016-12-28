Жозе Моуринью: считаю, что Погба – лучший полузащитник мира

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дал оценку игре французского полузащитника Поля Погба.



"Погба играет хорошо, и даже больше этого. Его прогресс прослеживается, думаю, в следующем сезоне он выйдет на пик формы.



Сейчас если ты не бомбардир, то не можешь выиграть "Золотой мяч", но в будущем отношение к этой награде может измениться и Поль сможет его выиграть.



Погба полузащитник, но забивает все больше голов, потому что у него есть все качества, чтобы отправлять мяч в сетку. Я считаю, что Поль – лучший полузащитник мира", - цитирует Моуринью Sky Sports.