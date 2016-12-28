Яп Стам может возглавить "Суонси Сити"

Бывший защитник сборной Голландии Яп Стам может возглавить "Суонси", информирует De Telegraaf. Напомним, "лебеди" недавно уволили с поста главного тренера Боба Брэдли за плохие спортивные результаты.



Стам с нынешнего возглавляет английский "Рединг", который идет на 3-м месте в Чемпионшипе.