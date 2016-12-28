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Яп Стам может возглавить "Суонси Сити"

Бывший защитник сборной Голландии Яп Стам может возглавить "Суонси", информирует De Telegraaf. Напомним, "лебеди" недавно уволили с поста главного тренера Боба Брэдли за плохие спортивные результаты.

Стам с нынешнего возглавляет английский "Рединг", который идет на 3-м месте в Чемпионшипе.
Теги: Суонси
Сегодня, 09:46
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