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Алексей Маклаков: зря Слуцкий вообще полез в сборную
Известный российский актер Алексей Маклаков выразил мнение, что экс-наставнику ЦСКА Леониду Слуцкому не надо было идти на пост главного тренера сборной России.
– А вы поняли, почему общественность так набросилась на Леонида Слуцкого после рассказа о фразе "Мы г…о"?
– Уважаю, уважал и буду уважать Слуцкого. Ведь он в принципе сказал то, о чем мы кричали, когда Уэльс забивал России. Наверное, сформулировал мысль немного жестковато. Ну а что поделать? Кнут и пряник с нами не проходит. Сборную выручает либо аврал, либо чудо. Ни того, ни другого на Euro-2016 не произошло.
Мне кажется, Слуцкий вообще зря полез в национальную команду. Он человек высоких амбиций, в итоге надломился. Но все это поправимо. Слуцкий – талантливый человек, умница, - цитирует Маклакова "СЭ".
– А вы поняли, почему общественность так набросилась на Леонида Слуцкого после рассказа о фразе "Мы г…о"?
– Уважаю, уважал и буду уважать Слуцкого. Ведь он в принципе сказал то, о чем мы кричали, когда Уэльс забивал России. Наверное, сформулировал мысль немного жестковато. Ну а что поделать? Кнут и пряник с нами не проходит. Сборную выручает либо аврал, либо чудо. Ни того, ни другого на Euro-2016 не произошло.
Мне кажется, Слуцкий вообще зря полез в национальную команду. Он человек высоких амбиций, в итоге надломился. Но все это поправимо. Слуцкий – талантливый человек, умница, - цитирует Маклакова "СЭ".
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