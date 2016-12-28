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Алексей Маклаков: зря Слуцкий вообще полез в сборную

Известный российский актер Алексей Маклаков выразил мнение, что экс-наставнику ЦСКА Леониду Слуцкому не надо было идти на пост главного тренера сборной России.

– А вы поняли, почему общественность так набросилась на Леонида Слуцкого после рассказа о фразе "Мы г…о"?

– Уважаю, уважал и буду уважать Слуцкого. Ведь он в принципе сказал то, о чем мы кричали, когда Уэльс забивал России. Наверное, сформулировал мысль немного жестковато. Ну а что поделать? Кнут и пряник с нами не проходит. Сборную выручает либо аврал, либо чудо. Ни того, ни другого на Euro-2016 не произошло.

Мне кажется, Слуцкий вообще зря полез в национальную команду. Он человек высоких амбиций, в итоге надломился. Но все это поправимо. Слуцкий – талантливый человек, умница, - цитирует Маклакова "СЭ".
Теги: Сборная России Слуцкий
Сегодня, 09:49
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(0)
№4 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 10:51) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Все правильно сказал Маклаков....
Регистрация: 18.03.2012
№3 Написал: 4 звезды (Сегодня, 10:42) #
  • 0
  •  (2)

что сделано, то сделано, есть и положительные моменты, нужен более опытный тренер, поставят Бердыева и сб-подзаборная сразу преобразится
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: safonas (Сегодня, 10:24) #
  • -1
  •  (9)

Цитата: Losgehts
Прапор он и есть прапор

Сказал что в лужу перднул

он человек, а ты никто! все правильно он сказал!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: Losgehts Besser als RUSS-land (Сегодня, 10:07) #
  • -8
  •  (14)

Прапор он и есть прапор

Сказал что в лужу перднул
Регистрация: 8.12.2016
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