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В Армении негодуют из-за непопадания Генриха Мхитаряна в десятку лучших спортсменов

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян не вошел в число десяти лучших спортсменов 2016 года по версии спортивных журналистов Армении. Это вызвало негодование со стороны главы Федерации футбола Армении Рубена Айрапетяна.

В первой десятке лучших спортсменов оказались три борца, пять тяжелоатлетов и два гимнаста. Первое место занял чемпион ОИ-2016 борец Артур Алексанян.

"Все наши спортсмены без исключений достойны высокой оценки. Но вклад Мхитаряна в развитие футбола, самого массового вида, неоспорим. Об этом знают все, даже те, кто пытались выдумать истории о составлении списка претендентов на звание лучшего спортсмена года. Они проводят "уникальную" операцию "никаких футболистов в десятке лучших". Эти чиновники, которые так презирают и унижают футбол, не имеют права что-то говорить об этом виде спорта.

Еще более аморально, что подавляющее большинство спортивных журналистов, которые участвуют в голосовании, свой профессиональной "бизнес" ежедневно начинают с футбола, с Генриха Мхитаряна, и заканчивают день все тем же Мхитаряном", - цитирует Айрапетяна официальный сайт Федерации футбола Армении.

Газета.ru
Теги: Мхитарян
Сегодня, 09:52
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