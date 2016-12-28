В Армении негодуют из-за непопадания Генриха Мхитаряна в десятку лучших спортсменов

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян не вошел в число десяти лучших спортсменов 2016 года по версии спортивных журналистов Армении. Это вызвало негодование со стороны главы Федерации футбола Армении Рубена Айрапетяна.В первой десятке лучших спортсменов оказались три борца, пять тяжелоатлетов и два гимнаста. Первое место занял чемпион ОИ-2016 борец Артур Алексанян."Все наши спортсмены без исключений достойны высокой оценки. Но вклад Мхитаряна в развитие футбола, самого массового вида, неоспорим. Об этом знают все, даже те, кто пытались выдумать истории о составлении списка претендентов на звание лучшего спортсмена года. Они проводят "уникальную" операцию "никаких футболистов в десятке лучших". Эти чиновники, которые так презирают и унижают футбол, не имеют права что-то говорить об этом виде спорта.Еще более аморально, что подавляющее большинство спортивных журналистов, которые участвуют в голосовании, свой профессиональной "бизнес" ежедневно начинают с футбола, с Генриха Мхитаряна, и заканчивают день все тем же Мхитаряном", - цитирует Айрапетяна официальный сайт Федерации футбола Армении.