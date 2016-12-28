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СМИ: Роман Шишкин намерен покинуть "Локомотив"

Защитник "Локомотива" Роман Шишкин намерен покинуть клуб, утверждает "Спорт день за днем".

С приходом Юрия Семина 29-летний игрок потерял место в составе железнодорожников и в связи с этим хочет перебраться в другую команду премьер-лиги. Не исключен переход Шишкина в "Спартак".
Теги: Шишкин Локомотив Спартак
Сегодня, 10:48
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№7 Написал: Avtokrat (Сегодня, 11:33) #
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online

RoDon22,
То-то сборная просирает всем.
Регистрация: 26.05.2012
№6 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 11:06) #
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Болеет за:
«Ростов»
"....игрок потерял место в составе железнодорожников...."
А в состав сборной попадает и посильнее некоторых защитников Спартака.
Регистрация: 30.11.2015
№5 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 11:05) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
СМ=Локо-2 ?
Регистрация: 7.04.2014
№4 Написал: Spar (Сегодня, 11:03) #
  • -1
  •  (1)

Роман, как минимум не хуже Ещенко с Комбаровым. Да и удар у него есть. До сих пор помнится его гол за Спартак со штрафного метров с 30.
Регистрация: 5.08.2016
№3 Написал: 4 звезды (Сегодня, 10:53) #
  • 0
  •  (2)

может и он намылился в спартак sweat_smile
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 10:50) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Де жа вю ....
Регистрация: 18.03.2012
№1 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 10:49) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нафуй не нужен...
Регистрация: 16.07.2011
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