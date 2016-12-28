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"Гуанчжоу Эвергранд" готов платить Лукашу Подольски 9 млн евро в год

"Гуанчжоу Эвергранд" претендует на нападающего "Галатасарая" Лукаша Подольски, информирует Sport Bild.

Сообщается, что китайский клуб предложил за 31-летнего футболиста 20 млн евро. Самому Подольскому предлагают контракт с суммой € 9 млн в год.

Также отмечается, что футболист пока не принял решения относительно своего будущего.
Теги: Подольски
Сегодня, 10:55
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