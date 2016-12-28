"Гуанчжоу Эвергранд" готов платить Лукашу Подольски 9 млн евро в год

"Гуанчжоу Эвергранд" претендует на нападающего "Галатасарая" Лукаша Подольски, информирует Sport Bild.



Сообщается, что китайский клуб предложил за 31-летнего футболиста 20 млн евро. Самому Подольскому предлагают контракт с суммой € 9 млн в год.



Также отмечается, что футболист пока не принял решения относительно своего будущего.