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Наиль Измайлов: победа "Спартака" в чемпионате была бы выгодна всему российскому футболу

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов рассказал, почему он считает, что чемпионство красно-белых выгодно всему российскому футболу.

– Отражается ли уже на доходной части клуба нынешнее лидерство в чемпионате, или об этом говорить пока рано?

– Безусловно, отражается. Это очевидно хотя бы по тому, что средняя посещаемость домашней арены составляет более 31 тысячи человек. Такого показателя нет ни у кого в России. Более того, на выездных матчах наблюдается аналогичная картина: там, где играет "Спартак", люди охотнее идут на стадион.

По последним оценкам, которые недавно делала компания Nielsen, у нас в России около 20 миллионов болельщиков. Кроме того, наши матчи имеют наиболее высокие телевизионные рейтинги.

В общем, "Спартак" — это большой общероссийский бренд, поэтому, возможно, мои следующие слова кому-то покажутся крамольными, но наша победа в чемпионате на данный момент экономически была бы выгодна всему российскому футболу. Ведь она еще больше подняла бы интерес к нему среди болельщиков, что очень актуально в преддверии чемпионата мира.

– Из чего формируются доходы клуба?

– Как и везде, из продажи прав на телетрансляции, продажи рекламных прав, доходов от проведения матчей, мерчандайзинга и трансферов. Хотя трансферная часть бюджета обычно подсчитывается отдельно. В Европе доходы от телеправ в среднем составляют 25–30% от общей суммы — это как раз если не учитывать трансферы. А у нас в России — менее 3%, – сказал Измайлов.

Коммерсант
Теги: Спартак
Сегодня, 10:59
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(2)
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:28) #
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У Спартака -20млн, У Зенита - 15млн, у остальных по 5-10млн.
Получается около 150 млн.

Так у нас настоящая больная футболом страна))))))))

Только рейтинги, почему-то, больше у больших стирок, домов-2 и прочих ледниковых периодов, а на стадионы ходит в среднем по 7000 человек


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 11:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anatolik189
Чёта я не понял,буквально вчера Геник Орлов трещал на всю страну,что у Зенита 15 миллионов болельщиков!!!А всего в России 20 миллионов болельщиков!Это чё,на все остальные команды приходится по полтора болельщика?Или Геня Орлов совсем плохой стал или одно из двух!

20 млн - эт только у Спартака из тех, которые на стадион ходят плюс дома сидят у телека, а по поводу орлова - старый маразматик и не то еще сбрехнуть может, бомжами подмазаный
Регистрация: 7.06.2016
№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 11:12) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Чёта я не понял,буквально вчера Геник Орлов трещал на всю страну,что у Зенита 15 миллионов болельщиков!!!А всего в России 20 миллионов болельщиков!Это чё,на все остальные команды приходится по полтора болельщика?Или Геня Орлов совсем плохой стал или одно из двух!
Регистрация: 2.04.2012
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