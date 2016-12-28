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Зоран Тошич и Понтус Вернблум отмечают Новый год по-русски (видео)

Сербский полузащитник ЦСКА Зоран Тошич и шведский хавбек армейцев Понтус Вернблум в преддверии Нового года продемонстрировали свои познания в том, как нужно отмечать этот праздник в России.

Официальный твиттер ЦСКА опубликовал видео с футболистами, где они показывают, без чего нельзя представить новогодние праздники.

ВИДЕО - здесь
Теги: Тошич Вернблум ЦСКА
Сегодня, 11:41
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14
(2)
№14 Написал: Rostov forever Ростов-на-Дону (Сегодня, 13:55) #
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Болеет за:
«Ростов»
Очень даже хорошо(вне зависимости от клубных пристрастий)! Всех с наступающими праздниками! Неадекватным представителям мясных постараться не деградировать окончательно....
Регистрация: 18.11.2008
№13 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:35) #
  • +5
  •  (5)

Цитата: Сэт
комментарии свиномордых как всегда поражают культурой и искрят юмором.
У Вас в жизни настолько всё плохо, что вы приходите и срёте, срёте, срёте на форумах?
Или опускает кто по жизни регулярно?

По теме: молодцы ребята, браво!Прибавили настроения новогоднего.

У них порода такая. Не за всех, конечно, скажу спартачей: среди много моих друзей, а я не дружу с нехорошими людьми. Но на этом сайте самые худшие представители поклонников сей команды. Чем-то напоминают "Эхо Москвы": что бы не делали, всё ...ауно. Сборная - плохо, Лига Чемпионов у них тоже плохо. А сами чего добились, "народные"? Наверное, если б вы там выступали, был бы фурор? Про Кипр не говорю: у всех бывают поражения. Но не надо вспоминать только чужие поражения: иногда надо вспоминать и свои.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№12 Написал: rotor87 Волгоград (Сегодня, 13:21) #
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Болеет за:
ЦСКА
Красавцы! Молодцы приятно видеть легионеров, которые пытаются выучить наш язык и узнать наши культурные ценности. Независимо от клубных пристрастий!
Регистрация: 30.12.2015
№11 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 12:50) #
  • +1
  •  (7)

Красавцы!!Очень прикольно!
Регистрация: 11.08.2008
№10 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 12:39) #
  • +4
  •  (8)

Мне понравилось. Мне вообще эта парочка по душе. Хорошие ребята. И футболеры большие.
Регистрация: 28.05.2014
№9 Написал: sev1954 (Сегодня, 12:37) #
  • +2
  •  (8)

молодцы ЦСКА, а свиножопам только бы насрать. на то они и свиножопы
Регистрация: 21.06.2016
№8 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 12:27) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
комментарии свиномордых как всегда поражают культурой и искрят юмором.
У Вас в жизни настолько всё плохо, что вы приходите и срёте, срёте, срёте на форумах?
Или опускает кто по жизни регулярно?

По теме: молодцы ребята, браво!Прибавили настроения новогоднего.


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
№7 Написал: Гастэряну (Сегодня, 12:27) #
  • +5
  •  (9)

у нас с друзьями традиция - жарить под новый год поросенка на вертеле.
Регистрация: 25.02.2016
№6 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 12:10) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Огненного петуха забыли позвать из клуба smile
Цитата: капля никотина
Из одной миски, одной ложкой.

Судя по концовке - они там еще шариков с елки нажрались smile


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№5 Написал: Батяняя (Сегодня, 12:06) #
  • -5
  •  (7)

мартышку в жопу, я пошел
Регистрация: 3.09.2016
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:59) #
  • -8
  •  (12)

понятно, напьются, переблются, обоссуцся прямо в сапоги и это по армейски, если кто не знает, ну без обид, конечно blush
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:51) #
  • -7
  •  (15)

Из одной миски, одной ложкой.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 11:49) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Ирония Судьбы, Шампусие, Мандарины и конечно Оливье. Ну так то да
Регистрация: 10.03.2012
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:49) #
  • -12
  •  (16)
Болеет за:
«Сибирь»
Мы то водку пьём, а скандинавы больше по коксу специалисты.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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