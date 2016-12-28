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"Томь": ни для кого не секрет, что мы будем привлекать молодежь и игроков ФНЛ

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев подтвердил, что весной команда будет сделать ставку на молодых футболистов.

"Томь" действительно будет привлекать молодежь и игроков ФНЛ, чтобы доиграть сезон. Это ни для кого не секрет, и было известно еще месяц назад", – цитирует Киселева "Чемпионат".

Напомним, из томского клуба уже ушли вратарь Антон Коченков, защитники Александр Жиров, Огньен Враньеш и Давид Яблонски, полузащитник Лукаш Дроппа. Близки к уходу Виталий Дьяков и Кирилл Комбаров.
Теги: Томь
Сегодня, 11:52
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