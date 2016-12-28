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Пола Гаскойна сбросили с лестницы в отеле, где он нарушал общественный порядок

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн госпитализирован после драки в одном из отелей Лондона, информирует Daily Mail.

Сообщается, что Гаскойн находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок, приставал к женщинам и выкрикивал расистские лозунги.

Один из посетителей отеля сделал 49-летнему экс-футболисту замечание, после чего ситуация переросла в потасовку. Отмечается, что в итоге Гаскойн упал с лестницы и был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Второй участник инцидента доставлен в полицию.
Сегодня, 11:58
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№8 Написал: SuperStar (Сегодня, 13:34) #
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постарел.раньше он бы того сбросил сам
Регистрация: 28.07.2016
№7 Написал: makler Керчь (Сегодня, 13:03) #
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Болеет за:
ЦСКА
На манеже одни и те же.
Регистрация: 7.11.2007
№6 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 12:38) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: Батяняя
вот же тварь

Мы все твари: тварь есмь творение Божие. Гаскойн - великий игрок, а то, что с ним сделал алкоголь, это его беда. Над бедой человека глумиться грешно. К сожалению, творческие талантливые люди - а Пол был именно таким - часто помимо спорта "дружат" с алкоголем. Жаль, безусловно, я его не пытаюсь оправдывать, но Пол был действительно творец на поле... Не тупой рабочей лошадкой, пробежавшей по флангу и прострелившей в голову Гари Линекеру, а именно творившем на поле.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№5 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 12:24) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кепончег УЕФА
сейчас такими могут похвастать разве что, 3-7 дивизионы англии

Деку рассказывал на днях, как на тренировке у Мауринье три футболера просто до того ужрались, что на поле на ногах не стояли smile Но это правда в Порту


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:20) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
он наверное, послений из тех топов. сейчас такими могут похвастать разве что, 3-7 дивизионы англии


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 12:17) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А он не изменился smile


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№2 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 12:15) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
классный был игрок, с техникой, умный, один из любимцев фанов в начале-середине 90-х
Регистрация: 7.06.2016
№1 Написал: Батяняя (Сегодня, 12:10) #
  • -4
  •  (6)

вот же тварь
Регистрация: 3.09.2016
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