Пола Гаскойна сбросили с лестницы в отеле, где он нарушал общественный порядок

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн госпитализирован после драки в одном из отелей Лондона, информирует Daily Mail.



Сообщается, что Гаскойн находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок, приставал к женщинам и выкрикивал расистские лозунги.



Один из посетителей отеля сделал 49-летнему экс-футболисту замечание, после чего ситуация переросла в потасовку. Отмечается, что в итоге Гаскойн упал с лестницы и был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Второй участник инцидента доставлен в полицию.