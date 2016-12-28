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"Урал" объявил о подписании контракта с Глушковым

Состав "Урала" пополнил 22-летний российский полузащитник Никита Глушков. Футболист будет выступать в екатеринбургской команде под 32-м номером.

В текущем сезоне Глушков провел 23 матча за "Сибирь" и забил один гол.

"Урал" объявил о подписании контракта с Глушковым
Теги: Урал
Сегодня, 12:25
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№13 Написал: SuperStar (Сегодня, 13:44) #
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сделка века
Регистрация: 28.07.2016
№12 Написал: killerman77 Джибути (Сегодня, 13:38) #
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улучшенная копия губошлепа со свинофермы ?
Регистрация: 16.06.2015
№11 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 13:20) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Зачем пугать то так?)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№10 Написал: rotor87 Волгоград (Сегодня, 13:19) #
  • -1
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Болеет за:
ЦСКА
Удачи парню! В ФНЛ был очень даже не плох
Регистрация: 30.12.2015
№9 Написал: Alexandr Matasov (Сегодня, 13:02) #
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Удачи парню.
Регистрация: 14.11.2015
№8 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:47) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
я так понимаю на фото один из двух это честнейший президент клуба, который никогда не играет договорняков?
Регистрация: 2.08.2010
№7 Написал: дима 3 (Сегодня, 12:43) #
  • -1
  •  (5)

млять развелось Глушковых, Глушаковых... еще надо Глушенного, Глушительного и т. д. найти.
Регистрация: 9.12.2016
№6 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 12:40) #
  • 0
  •  (4)

вот блин rage
Регистрация: 20.04.2016
№5 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:38) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
проказники-новостники


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№4 Написал: Donald Kuk (Сегодня, 12:37) #
  • +3
  •  (7)

Чуть чаем не поперхнулся))) Подумал с Глушаковым)))
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: sokolorel Москва (Сегодня, 12:36) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ну это не похороны, это поминки.
Регистрация: 24.06.2015
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:30) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
А чего жирным то выделили? Замануха что-ли?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 12:30) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Бавария»
Одной буквы не хватает - и сразу новость жирным шрифтом! smiley


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
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