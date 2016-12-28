"Урал" объявил о подписании контракта с Глушковым

Состав "Урала" пополнил 22-летний российский полузащитник Никита Глушков. Футболист будет выступать в екатеринбургской команде под 32-м номером.В текущем сезоне Глушков провел 23 матча за "Сибирь" и забил один гол.