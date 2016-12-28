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"Монпелье" может подписать Эммануэля Адебайора

Бывший нападающий сборной Того Эммануэль Адебайор может стать игроком французского "Монпелье", информирует L`Equipe.

Французский клуб из-за травмы лишился нападающего Казимира Нинге. Напомним, Адебайор является свободным агентом после того, как летом истек его контракт с лондонским "Кристал Пэлас".
Теги: Монпелье
Сегодня, 12:59
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