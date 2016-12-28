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Андреас Самарис может стать игроком "Зенита"

Полузащитник "Бенфики" Андреас Самарис попал в сферу интересов "Зенита", информирует издание Zero Zero.

Сообщается, что переговоры о переходе греческого футболиста велись летом, однако трансфер не состоялся. Сейчас 27-летний полузащитник редко попадает в состав "Бенфики", поэтому больше шансов, что "орлы" согласятся его отпустить.
Теги: Зенит Бенфика
Сегодня, 13:19
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(0)
№5 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 13:50) #
  • 0
  •  (0)

А может и не стать...)) задолбали эти "качели" , высосанные из пальца.... А ещё и январь не начался....))
Регистрация: 28.12.2015
№4 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 13:39) #
  • +1
  •  (1)

Шлак.
Регистрация: 11.08.2008
№3 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 13:38) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Утятина..
Регистрация: 31.10.2013
№2 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 13:29) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
глупости
Гарсия такого же плана игрок
грек не многим младше
утка


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№1 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 13:24) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Больше ленивых греков, хороших и разных. И одни цыганочку пляшут, с выходом на поле, другие - сиртаки на лавке


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
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