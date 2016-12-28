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Георгий Джикия: Кутепов – это лучший русский защитник в премьер-лиге

Новичок "Спартака" Георгий Джикия рассказал, что считает защитника красно-белых Илью Кутепова лучшим российским игроком в РФПЛ на своей позиции.

"Познакомился с Кутеповым в сборной: отличный парень и очень хороший защитник. В "Спартаке" просто так не играют, он доказал своё право на это. На мой взгляд, Кутепов – это лучший русский защитник в лиге.

Играл ли я с футболистами уровня Промеса? Да, в сборной России это Денис Глушаков. Думаю, они игроки одного класса", - цитирует Джикию "Матч ТВ".
Теги: Джикия Кутепов Спартак
Сегодня, 13:48
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№2 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 13:57) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
а хорошо грузин жопы лижет, бедолага! Может уже и не проставляться, как Денис заказывал.
Регистрация: 30.11.2013
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 13:55) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Этот Джикия еще тот тролль smile
Регистрация: 22.08.2007
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