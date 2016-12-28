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Георгий Джикия: Кутепов – это лучший русский защитник в премьер-лиге
Новичок "Спартака" Георгий Джикия рассказал, что считает защитника красно-белых Илью Кутепова лучшим российским игроком в РФПЛ на своей позиции.
"Познакомился с Кутеповым в сборной: отличный парень и очень хороший защитник. В "Спартаке" просто так не играют, он доказал своё право на это. На мой взгляд, Кутепов – это лучший русский защитник в лиге.
Играл ли я с футболистами уровня Промеса? Да, в сборной России это Денис Глушаков. Думаю, они игроки одного класса", - цитирует Джикию "Матч ТВ".
"Познакомился с Кутеповым в сборной: отличный парень и очень хороший защитник. В "Спартаке" просто так не играют, он доказал своё право на это. На мой взгляд, Кутепов – это лучший русский защитник в лиге.
Играл ли я с футболистами уровня Промеса? Да, в сборной России это Денис Глушаков. Думаю, они игроки одного класса", - цитирует Джикию "Матч ТВ".
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