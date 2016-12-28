"Лестер Сити" намерен выделить на зимние трансферы более 30 млн фунтов

"Лестер Сити" выделит на трансферы в зимнее трансферное окно более £30 млн. После неудачного старта команды в нынешнем сезоне владельцы "лис" поддержат главного тренера Клаудио Раньери и помогут укрепить состав.На данный момент "Лестер" занимает 16-ю позицию в АПЛ, находясь в непосредственной близости от зоны вылета.В круг интересов "Лестера" входят полузащитнике "Спортинга" Адриен Силва и хавбек "Генка" Вильфреда Ндиди.