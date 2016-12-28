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Неймар сыграл в CS:GO с киберспортсменом (фото)

Габриэль "FalleN" Толедо из команды SK Gaming сыграл в CS:GO вместе с футболистом "Барселоны" Неймаром. Оба игрока родом из Бразилии и проводят там отпуск.

"Настал мой час быть фанатом. Играю в CS:GO с Неймаром. Легенда тоже любит нашу игру. Большое спасибо", – написал FalleN в твиттере.

В ноябре 2016 Толедо получил награду в номинации "Человек года" на Esports Industry Awards. 25-летний бразилец за карьеру заработал более 400 тысяч долларов призовых.

Неймар сыграл в CS:GO с киберспортсменом (фото)


Sports.ru
Теги: Неймар
Сегодня, 14:12
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№2 Написал: VirGON (Сегодня, 14:44) #
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Легенда?рановато ты так его назвал
Регистрация: 14.12.2016
№1 Написал: plast Спб (Сегодня, 14:36) #
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вот тут больше инфы
и фоток
Регистрация: 31.07.2010
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