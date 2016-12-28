Неймар сыграл в CS:GO с киберспортсменом (фото)

Габриэль "FalleN" Толедо из команды SK Gaming сыграл в CS:GO вместе с футболистом "Барселоны" Неймаром. Оба игрока родом из Бразилии и проводят там отпуск."Настал мой час быть фанатом. Играю в CS:GO с Неймаром. Легенда тоже любит нашу игру. Большое спасибо", – написал FalleN в твиттере.В ноябре 2016 Толедо получил награду в номинации "Человек года" на Esports Industry Awards. 25-летний бразилец за карьеру заработал более 400 тысяч долларов призовых.