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Неймар сыграл в CS:GO с киберспортсменом (фото)
Габриэль "FalleN" Толедо из команды SK Gaming сыграл в CS:GO вместе с футболистом "Барселоны" Неймаром. Оба игрока родом из Бразилии и проводят там отпуск.
"Настал мой час быть фанатом. Играю в CS:GO с Неймаром. Легенда тоже любит нашу игру. Большое спасибо", – написал FalleN в твиттере.
В ноябре 2016 Толедо получил награду в номинации "Человек года" на Esports Industry Awards. 25-летний бразилец за карьеру заработал более 400 тысяч долларов призовых.
Sports.ru
"Настал мой час быть фанатом. Играю в CS:GO с Неймаром. Легенда тоже любит нашу игру. Большое спасибо", – написал FalleN в твиттере.
В ноябре 2016 Толедо получил награду в номинации "Человек года" на Esports Industry Awards. 25-летний бразилец за карьеру заработал более 400 тысяч долларов призовых.
Sports.ru
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