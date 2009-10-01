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Источник: "Зенит" интересуется хавбеком "Шахтера" Тайсоном

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон попал в сферу интересов "Зенита", передает Fotospor.

Напомним, наставник сине-бело-голубых Мирча Луческу хорошо знаком с бразильцем по работе в украинской команде. Помимо "Зенита" претендентом на Тайсона является один из китайских клубов, предложивший 20 млн евро.
Теги: Зенит Тайсон
Сегодня, 14:27
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17
(1)
№17 Написал: rooiwit (Сегодня, 15:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Серж1
опять Зенит,за пол дня 2го футболиста сватают,но напишите вы что нибудь про "народный клуб",пятачки будут рады популярности.но только ни неадекватные высказывания Наиля Измайлова

Че за бред,каждый день было по 20 новостей о Спартаке:)нужно и о вас поговорить немножко,ведь 15 миллионов человек хотят почитать новости о своем любимом клубе frowning
Регистрация: 22.12.2016
№16 Написал: manatee Москва (Сегодня, 15:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Серж1
опять Зенит,за пол дня 2го футболиста сватают,но напишите вы что нибудь про "народный клуб",пятачки будут рады популярности.но только ни неадекватные высказывания Наиля Измайлова

А что он не так сказал то?. В Питере 5 миллионов живет, включая женщин. Ну дай бог Ленинградская область болеет. Все! Я сколько по РФ не ездил, не слышал в городах, что вообще кому то интересна эта новая команда, спонсируемая Газпромом. Практически по всей России в любом городе самая популярная команда кроме местной "Спартак". Тут никакие подсчеты не нужны.
Регистрация: 16.08.2010
№15 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 15:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
Второй Халк только еще быстрее бежит. Но сезон последний провалил, возможно связано с проблемами Шахты в целом.
Регистрация: 5.09.2012
№14 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:21) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Витек 88-20
Цитата: AndNow60
Не много ли полузащитников? Нужен стоящий нап и защитник. frowning

Ни столько нап, как защитник и топовый! Как, Гарай!


Такого как Гарай не найти днем с огнем. Вот до чего жены иногда доводят уже далеко не мальчиков. А защитников нужно как минимум двое: либо 2 ЦЗ либо ЦЗ и ЛЗ.
Регистрация: 29.11.2014
№13 Написал: vladdd KLD (Сегодня, 15:20) #
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Утятина. Луческу заявил 2 вещи: "команду надо омоложать" и "из Шахтера никого не будет". Тему можно закрывать.
Регистрация: 5.05.2009
№12 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ли Харви Освальд
Хочешь жни, а хочешь куй, табор ваш получит буй laughing Лунева купили? Фсе!


Хотел спросить, а это стихотворение тоже в переводе Маршака. Поражаюсь, насколько у Самуила Яковлевича многогранный талант. Стихотворение настолько универсально, что позволяет слово "табор" легко заменить на Спартак, слово "буй" на что-то всем давно знакомое, а "Лунева" на Селихова. Единственное, чему трудно придумать замену это слову "Фсе!".
Регистрация: 29.11.2014
№11 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 15:07) #
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Болеет за:
«Челси»
Цитата: Серж1
опять Зенит,за пол дня 2го футболиста сватают,но напишите вы что нибудь про "народный клуб",пятачки будут рады популярности.но только ни неадекватные высказывания Наиля Измайлова

Адекватные высказывания могут быть только у красномордого Миллера,Митрофанова и маразаматика Орлова
Регистрация: 11.12.2016
№10 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:48) #
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трансферных удач зениту blush
Регистрация: 7.12.2016
№9 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 14:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хочешь жни, а хочешь куй, табор ваш получит буй laughing Лунева купили? Фсе!


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№8 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:42) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
у Зенита будет бразильский табор

Вот будет интересно почитать, когда этот табор отымеет Вас в Москве во все щели, что тогда ты скажешь?!?
А я знаю, Миллер все купил и судью то же)))буга-га))) Вы же уже всем известны своим нытьем и поведением!)))
Регистрация: 7.12.2016
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:41) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
а псевдо царь приказал вроде экономить не?
или это к газпрому не относится?


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Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:41) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: AndNow60
Не много ли полузащитников? Нужен стоящий нап и защитник. frowning

Ни столько нап, как защитник и топовый! Как, Гарай!
Регистрация: 7.12.2016
№5 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:40) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Сначала шлак сватают: Чувак из волгаря, Кирилл Погребняк, непонятные бразильцы, Гудель
Потом футболисты среднего уровня начинаются: Самарис, Цаллагов
Потихоньку звезды идут: Тайсон, Роббен

Видимо следующие будут суперзвезды


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№4 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 14:39) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Не много ли полузащитников? Нужен стоящий нап и защитник. frowning


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№3 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 14:38) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
опять Зенит,за пол дня 2го футболиста сватают,но напишите вы что нибудь про "народный клуб",пятачки будут рады популярности.но только ни неадекватные высказывания Наиля Измайлова
Регистрация: 21.07.2011
№2 Написал: Игрок (Сегодня, 14:32) #
  • 0
  •  (4)

Я наоборот рад что бразилов покупают....за качественный..
Регистрация: 8.12.2016
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 14:29) #
  • -3
  •  (13)

у Зенита будет бразильский табор
Регистрация: 20.04.2016
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