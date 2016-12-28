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Владимир Гранат: уходящий год запомню на всю жизнь (видео)
Защитник "Ростова" Владимир Гранат поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.
"Ассоциации с Новым годом? Это в первую очередь моя семья. В детстве нас было много в семье, и мы с нетерпением ждали праздника. Каждый год клали валенки под елку, ждали подарков. Когда стали старше, то перестали верить в Деда Мороза.
Однажды мне подарили настольную игру, и я был счастлив. Правда она в валенок не влезла, поэтому ее рядом положили. Новый год я буду встречать в кругу семьи, скорее всего, дома. Для меня это важно, так как это семейный праздник.
Итоги года? В 2016-м году случилось потрясающее событие, у меня родился сын, поэтому уходящее время запомню на всю жизнь. Спасибо супруге за это. Хочу пожелать вам в Новом Году больше любви, здоровья, счастья, самых больших свершений, чтобы 2017-й год был намного лучшего уходящего", - передает слова Граната официальный сайт "Ростова".
"Ассоциации с Новым годом? Это в первую очередь моя семья. В детстве нас было много в семье, и мы с нетерпением ждали праздника. Каждый год клали валенки под елку, ждали подарков. Когда стали старше, то перестали верить в Деда Мороза.
Однажды мне подарили настольную игру, и я был счастлив. Правда она в валенок не влезла, поэтому ее рядом положили. Новый год я буду встречать в кругу семьи, скорее всего, дома. Для меня это важно, так как это семейный праздник.
Итоги года? В 2016-м году случилось потрясающее событие, у меня родился сын, поэтому уходящее время запомню на всю жизнь. Спасибо супруге за это. Хочу пожелать вам в Новом Году больше любви, здоровья, счастья, самых больших свершений, чтобы 2017-й год был намного лучшего уходящего", - передает слова Граната официальный сайт "Ростова".
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