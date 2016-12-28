Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Владимир Гранат: уходящий год запомню на всю жизнь (видео)

Защитник "Ростова" Владимир Гранат поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

"Ассоциации с Новым годом? Это в первую очередь моя семья. В детстве нас было много в семье, и мы с нетерпением ждали праздника. Каждый год клали валенки под елку, ждали подарков. Когда стали старше, то перестали верить в Деда Мороза.

Однажды мне подарили настольную игру, и я был счастлив. Правда она в валенок не влезла, поэтому ее рядом положили. Новый год я буду встречать в кругу семьи, скорее всего, дома. Для меня это важно, так как это семейный праздник.

Итоги года? В 2016-м году случилось потрясающее событие, у меня родился сын, поэтому уходящее время запомню на всю жизнь. Спасибо супруге за это. Хочу пожелать вам в Новом Году больше любви, здоровья, счастья, самых больших свершений, чтобы 2017-й год был намного лучшего уходящего", - передает слова Граната официальный сайт "Ростова".

Теги: Гранат Ростов
Сегодня, 14:53
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:25) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
обратно не вернем.выкинь эти дурные мысли из головы . bowtie
и загадывай другое желание kissing


--------------------
..
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 15:20) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: Борис Борисович
Способности Бердыева поражают воображение.Сидел на лавке в свинарне,плотно сидел.Перешёл к Бердыеву и за короткое время научился мешать нападающим Баварии.Невероятно.


у меня нет сомнений, что с Бердыевым Спартак шел бы с большим отрывом в чемпионате, чем сейчас
Регистрация: 20.04.2016
№2 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 15:15) #
  • -1
  •  (1)

Способности Бердыева поражают воображение.Сидел на лавке в свинарне,плотно сидел.Перешёл к Бердыеву и за короткое время научился мешать нападающим Баварии.Невероятно.
Регистрация: 11.08.2008
№1 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 15:02) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
ушел из свинарни и жизнь наладилась
Регистрация: 20.08.2015
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.