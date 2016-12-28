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Виталий Мутко: со сдачей "Зенит-Арены" пока все по плану, никаких вопросов нет

Процесс сдачи стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге идет по плану, заявил председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"Пока все по плану, никаких вопросов нет. Идет работа по сдаче объекта, работают службы Ростехнадзора. Это непростой процесс - документации тысяча томов, ситуация рабочая, нормальная.

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - это достаточно непростая тема. Думаю, что завтра у меня будет четкий доклад на эту тему.

Сейчас идет сдача объекта, потом будет процесс его адаптации к чемпионату, Кубку конфедераций, оснащение, временная инфраструктура, периметр безопасности. До апреля, до первого матча, еще много тестовой работы предстоит. Но уже не со строительной точки зрения, а адаптационной работы", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Зенит-Арена Крестовский
Сегодня, 14:57
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№6 Написал: Васильчиков В. (Сегодня, 15:51) #
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хороший он человек... позитивный...
Регистрация: 1.09.2016
№5 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:43) #
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Цитата: SHIGA
ак тебя такого идиота на такой должности держат?

согласен с определением-диагнозом Мутко.
у тебя на примете есть достойные кандидатуры, причем мне кажется на такой должности д.б. спикеры, понимающие, что побеждать нужно не только на спорт площадках но и в судах.
А то в последнее время росспорт стал очень европейским, в плане покладистым в коленно-локтевой позиции.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№4 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 15:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Я правильно понял,что план по распилу готов?
Регистрация: 2.04.2012
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кир Мяс
т.е. 2009 год7

2007 если быть точнее


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Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 15:20) #
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т.е. 2009 год7
Регистрация: 20.04.2016
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
мудило, по какому плану?план вы только курите..

а план псевдо царем был озвучен на всю страну и Миру..26 декабря 2017 года сдача объекта "стадион Крестовский"!

пы.сы как тебя такого идиота на такой должности держат? по тебе давно нары плачут!


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Регистрация: 22.05.2015
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